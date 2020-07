Soedan schaft doodstraf voor ex-moslims af en verbiedt vrouwenbesnijdenis

Khartoem

De opheffing van de doodstraf voor geloofsafval voor moslims is verreweg de meest symbolische van alle nieuwe wetten. In 2014 kreeg de 28-jarige zwangere arts Mariam Yehya Ibrahim Ishag nog de doodstraf opgelegd omdat ze het christelijke geloof van haar moeder wilde volgen en niet de islam van haar – sinds haar jonge jaren afwezige – vader. Na internationale protesten werd zij vrijgelaten en kon met haar familie via Rome, waar ze paus Franciscus ontmoette, naar de Verenigde Staten reizen.

Ook is voortaan de vrouwenbesnijdenis verboden. Daarop staat nu tot drie jaar gevangenisstraf en een geldboete. Ziekenhuizen die de ingreep uitvoeren kunnen worden gesloten. Ook mogen vrouwen in het vervolg met hun kinderen reizen zonder voorafga..

