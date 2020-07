Kloosterfestival vanwege corona omgezet in een Klooster Experience

Het jaarlijkse kloosterfestival bij Deventer is vanwege de coronamaatregelen omgezet in een Klooster Experience. De activiteiten in het klooster zijn dit jaar meer individueel dan in groepsverband.

Deventer

Het evenement vindt plaats van 20 tot en met 23 augustus en is bedoeld voor bezoekers tussen de 19 en 39 jaar. De locatie voor de vierdaagse Klooster Experience is net als in voorgaande jaren Klooster Nieuw Sion bij Deventer. Een dag tijdens de Klooster Xperience is gebouwd op getijden, met vaste momenten van stilte en gebed. Daaromheen is een programma van workshops door monniken en kloosterzusters, lezingen, ontmoetingen en concerten. Het hoogtepunt van het kloosterfestival is voor velen het orgelconcert op zaterdagavond. Dat wordt dit jaar uitgevoerd door pianist/producer en liedschrijver Henk Doest. <

