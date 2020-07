Morris Cerullo (1931-2020) reisde de wereld over voor genezingsdiensten

Prediker en genezer Morris Cerullo in 1960 in het Apollohal te Amsterdam (beeld wikimedia)

Washington

Morris Cerullo werd op 2 oktober 1931 geboren in een joods-Amerikaans gezin. Als kind verloor hij zijn ouders bij een auto-ongeluk. Daardoor groeide hij op in tehuizen, waar hij in aanraking kwam met het christelijk geloof. Op veertienjarige leeftijd bekeerde hij zich en een jaar later preekte hij al, naar eigen zeggen na het zien van een visioen. Rond zijn twintigste was Cerullo pastor van een eigen kleine kerk, die later uitgroeide tot een grote gemeente.

In 1961 richtte hij een organisatie voor wereldevangelisatie op - de Morris Cerullo World Evangelism. Via deze organisatie werden in tal van landen mensen opgeleid tot evangelist.

Maar minstens zo bekend was Cerullo van de evangelisatiecampagnes en massal..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .