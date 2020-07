De zomereditie van Onderweg staat in het teken van aanraking in een tijd dat we afstand moeten houden. De Nederlands-gereformeerde dominee Pieter Kleingeld uit Oegstgeest gaat in op de vraag wat Gods aanraking voor ons betekent. In de tijd van de Bijbel gold ook voor melaatsen de anderhalvemeterregel. Toch raakt Jezus een melaatse aan. Die aanraking had alles met liefde te maken. ‘En hier zijn wij mijns inziens veel kwijtgeraakt’, schrijft Kleingeld. ‘In onze maatschappij zijn we vooral gefocust geraakt op de ongewenste aanraking die neemt in plaats van de aanraking die schenkt, bevestigt en verbindt. Maar aanraking is een fantastische liefdestaal: de nabijheid, het vormende, het bevestigende en het verbindende..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .