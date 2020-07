Zingen mag bij de Evangelische Broedergemeente, met mondkapje

‘Ik wil u vragen vanwege de coronapandemie tijdens de kerkdienst op uw plek te blijven zitten.’ De Evangelische Broedergemeente komt voor het eerst na de coronacrisis in kleinen getale weer samen in hun Koningskerk in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. De ouderling van dienst heeft vanaf het podium wat mededelingen voor de bezoekers. ‘Mocht u naar het toilet moeten, loop dan via de zijpaden naar achteren en via het middenpad weer naar uw plaats toe.’ Dan verschijnt er via de beamer op de witte muur: ‘We bereiden ons in stilte voor op de eredienst!’ Ouderling Judith steekt de paaskaars aan.

De registratie van de anderhalf uur durende kerkdienst van de ‘hernhutters’ is sober, net als het kerkgebouw (witte kerkbanken, witte muren en een wi..

