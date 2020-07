Tweeduizend mensen bidden en zingen op het Malieveld

Den Haag

Er hangt een vredige sfeer op het Malieveld. Na een paar grijze en natte dagen brak precies bij de manifestatie van Presence de zon door. De evangelisatiebeweging organiseert ‘een avond vol aanbidding en gebed voor ons land’.

De bijeenkomst is sereen. Omdat mensen moeten kunnen zingen, is het verplicht vijf meter afstand te houden. Ook echtparen moeten zich eraan houden. Hier en daar is een kind te zien, dat heen en weer pendelt tussen zijn ouders, die elk op een gemarkeerde plek staan. Het publiek is heel divers: alle afkomsten en leeftijden. Bij het zingen gaan veel handen omhoog.

Aan de randen van het veld schuifelt een broeder langs, die hoort bij de rooms-katholieke familie van Sint Jan. Intussen zegt zanger Kees Kraayenoord: ..

