Gods stem: ‘Of iets van God is of niet leer je alleen door God te vertrouwen’

Hoe herken je Gods stem in je leven? Die vraag houdt christenen al eeuwenlang bezig. Deze zomer een serie over gelovig luisteren. Vandaag: Jan (65) en Janny (59) Huizenga uit Zuidlaren.

Wanneer hoorde u Gods stem?

Janny: ‘Toen een vriendin zei dat ik vrouwen in de prostitutie moest opzoeken.’

Hoe wist u dat dit van God kwam?

‘Doordat ik er ondanks mijn weerstand rust in vond.’

Wat is nodig om Gods stem te horen?

‘Vertrouwelijke omgang met Hem hebben en Hem kennen uit zijn Woord.’

Pas schreef Janny Huizenga (59), thuis aan tafel in Zuidlaren wat kaartjes. ‘Toen dacht ik: daar kan God natuurlijk ook bij betrekken. Dus ik zei: “Here, als er misschien nog iemand is die ik een kaartje kan sturen, wilt u die dan in mijn gedachten brengen?”’ Er kwam een naam in haar op, ze schreef wat bemoedigende woorden op een kaart en deed ‘m op de bus. ‘Zo mag je met de Here leven’, zegt Janny. ‘In de alledaagse dingen.’

Beiden zijn christelijk o..

