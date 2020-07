Prijs voor scriptie over Indonesische kerken

Masterstudent Kirsten van der Ham heeft voor haar scriptie over de manier waarop Indonesische migrantenkerken de Bijbel lezen de Jan Brouwer Scriptieprijs gewonnen.

De Jan Brouwer Scriptieprijs wordt elk jaar door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) aan acht studenten in de geesteswetenschappen uitgereikt. Van der Ham wint de prijs in de categorie Religiewetenschappen en theologie. De jury vindt dat Van der Ham een origineel onderwerp heeft gekozen waar weinig onderzoek naar wordt gedaan.

Met haar onderzoek naar de manier waarop in Indonesische migrantenkerken de Bijbel wordt gelezen, levert Van der Ham een bijdrage aan de verdieping van de inzichten in gemeenschappen waarvan de identiteit verband houdt met het koloniale verleden, oordeelt de jury. 'De kandidate heeft er blijk van gegeven lacunes in zowel de kerkgeschiedenis als de koloniale geschiedenis te ..

