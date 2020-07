‘Vrouwen schrijven ook gewoon goede theologie'

Cambridge

Hoe is het idee voor Vrome Vrouwen ontstaan?

'Ik was een tijdje geleden in een boekhandel en sloeg een overzichtsboek over theologie open. Ik zag vrijwel alleen mannen in het boek staan. Dat was de druppel, want ik realiseerde me al langer dat ik vaak dacht dat alleen mannen serieuze theologische boeken schreven en dat ik als theoloog vrijwel geen vrouwen als voorbeeld had. Niet omdat ze er niet waren, er is vaak gewoon geen aandacht voor. Daarom heb ik dit platform opgezet, op zoek naar vrouwen die kunnen inspireren.'

Waar denkt u eigenlijk aan bij vrome vrouwen?

'Dan denk ik heel breed. Het kunnen geschoolde theologen zijn, maar ook vergeten vrouwen uit de kerkgeschiedenis. Theologie is van oudsher een mannending, de ..

