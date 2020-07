Evert Jan Ouweneel: ‘Het ergste wat God kan doen is niks’

Hij schreef vijftien jaar aan ‘het merkwaardigste boek dat hij ooit zal schrijven’. Nee, het is niet helemaal fictie. Maar geschiedschrijving ook niet. Want dat hij de puzzel van de oergeschiedenis zou kunnen leggen, van de schepping van de engelen tot de dood van Abraham, zo onbescheiden is Evert Jan Ouweneel nu ook weer niet.

In Godenstrijd, kroniek van het begin, komen goden voor, engelen en oermonsters, figuren die we kennen uit de buiten-bijbelse oergeschiedenis - de mythische held Gilgamesj, de god Mardoek, de legendarische Babylonische vorstin Semiramis - allerlei mensen - en op een gegeven moment een nieuwe mens, Adam en Eva, als alles met eerdere mensen al een keer in de soep is gedraaid.

Evert Jan Ouweneel beschrijft Genesis 1 dus niet als de schepping van de mens, maar de schepping van een nieuwe mens, in wie God bijzonder veel van zijn Geest blies. Voor wie God een tuin maakte die tegen de boze buitenwereld bewaakt werd door cherubs en heen en weer flitsende, vlammende zwaarden - omdat deze hof de proeftuin moest zijn van een herstelde wereld waar Go..

