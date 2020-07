De strijd tussen goden, helden en mensen

Dit belooft een spannend boek te worden. Godenstrijd. Kroniek van het begin vertelt wat er in de Bijbel te vinden is, maar vooral wat je er niet in zult tegenkomen. Wat gebeurde er voorafgaand aan de schepping in zes dagen? En wie zijn de godenzonen die met de mensendochters trouwden?

Abrahams offer van Isaak, hier verbeeld door Rembrandt. In Ouweneels vertelling verzoekt God Abraham na te zijn uitgedaagd door Lucifer. (beeld studio of rembrandt)

Auteur Evert Jan Ouweneel gaat het verhaal van Genesis hervertellen met invulling van de witte plekken. Hij gebruikt allerlei bronnen, vooral joodse verhalende teksten en apocriefe geschriften, maar ook het Gilgamesj-epos uit Babel en legenden uit Armenië en de Romeinse wereld. Een krachttoer, die hij in de loop van vijftien jaar volbracht.

Alles wordt aaneen gesmeed tot een doorlopend verhaal in drie delen. Goden. Helden. Mensen. Dat doet denken aan Stephen Fry, die in de Engelse titel van Mythos dezelfde indeling aanhoudt. Bij Ouweneel gaat het over drie tijdperken, respectievelijk voor en na de zondvloed en in de levenstijd van Abraham. In die perioden krijgen we een voortgaande strijd te zien tussen Afvalligen (gevallen engel..

