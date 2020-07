De grote fout van Jobs vrienden is dat ze hem niet in de ogen kijken

Je zit diep in de ellende; je weet niet waar je het zoeken moet. ‘Keer je naar God toe, hef je handen naar hem op. Je zult vol vertrouwen zijn, er is hoop’, hoor je vanaf het podium in de kerk. ‘De hemel openbaart onze schuld, de aarde keert zich tegen ons’, schrijven profetische denkers. ‘Verzoen je met God en leef met hem in vrede, aanvaard wat je van hem hebt te leren en sluit zijn woorden in je hart’, zegt iemand van de kerk. En vanaf een preekstoel klinkt het gedragen: ‘Wat vermag de mens, een worm slechts, wat kan het mensenkind, een made!’

Maar dit zijn citaten van de vrienden van Job - van wie we uit het Bijbelverhaal weten dat ze ongelijk hadden, en niet zo’n beetje ook. Toch is hun denkwijze misschien soms dichtbij. Je weet wel dat lijden iedereen kan overkomen, maar je wilt er graag iets van begrijpen, iets van zin aan geven. God is er toch bij, Hij heeft toch een plan met jouw leven; zou Hij je niet iets willen laten zien, je iets willen leren? En je staat toch ook zondig voor Hem; ergens hebben we allemaal niet beter verdiend.

Toch slaat het boek Job je die manieren van denken uit handen - in elk geval om daar bij een ander mee aan te komen. Vul niet voor een ander in wat God hem of haar zou willen zeggen. Zeg ook niet dat Hij nu duidelijk maakt wat jij allang vond.

z..



Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .