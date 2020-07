Predikanten doen oproep: ‘Het is tijd voor een profetische agenda in de kerk’

Het is tijd voor een ‘breed profetisch beraad’ in de kerk, zodat christenen ook in crisistijd iets te zeggen hebben.

De auteurs maken zich zorgen over het feit dat christenen veelal praten in ‘ongevaarlijke termen’, terwijl overal de crisis om zich heen grijpt. (beeld unsplash / Jon Tyson)

Amersfoort

Dat staat in een artikel dat dinsdag verscheen op de website van Areopagus, een studiecentrum van de protestantse zendingsorganisatie IZB. Het is geschreven door de predikanten Cock Blenk, Kees van Ekris, Bert Karel Foppen en IZB-medewerker Koos van Noppen. Een ingekorte versie van het stuk verschijnt vandaag in deze krant.

‘Zorg als kerk dat je een adequate profetische agenda klaar hebt voor de instabiele tijden waarin wij leven’, schrijven de auteurs. Ze maken zich zorgen over het feit dat christenen veelal praten in ‘ongevaarlijke termen’, terwijl overal de crisis om zich heen grijpt. Ze duiden daarbij niet alleen op de coronacrisis, maar ook op crises op het gebied van bijvoorbeeld ecologie, moraal en leiderschap. In de Bijb..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .