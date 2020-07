Duizend leden van Duitse kerkgemeenschap moeten volledig in quarantaine

Zo'n duizend leden van een Duitse kerkgemeenschap moeten in quarantaine, nadat een gezin besmet is geraakt met het coronavirus.

Euskirchen

Het gaat om een groot gezin, waarvan beide ouders en elf van de dertien kinderen positief getest zijn op het virus. Zij kunnen het hebben overgedragen op andere leden van de geloofsgemeenschap, schrijft Günter Rosenke namens de lokale overheid van het district Euskirchen.

Het gezin was lid van de Mennonitische Broedergemeente in Euskirchen, een plaats in de buurt van Bonn en zo'n tachtig kilometer van de Nederlandse grens. Het gaat om een behoudende christelijke gemeenschap met wortels in een negentiende-eeuwse opwekkingsbeweging in Rusland. De Mennonitische Broedergemeenten hebben ook eigen scholen.

De gemeente werd in de coronaperiode in twee groepen verdeeld, op alfabetische volgorde, schrijft Rosenke. Zo kon in de zondagse sa..

