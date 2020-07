Kerkleiders Jeruzalem verzetten zich tegen opkopen gebied door radicale groepen

De leiders van diverse kerken in Jeruzalem maken zich zorgen over de doorgaande ondermijning van het eigendomsrecht in die stad. Daardoor komt voor christenen de toegang tot belangrijke bedevaartsplekken in gevaar.

Jeruzalem

Dat maakten de kerkleiders dinsdag bekend in een gezamenlijke verklaring. Ze reageren daarmee op een uitspraak van een Israëlische rechtbank in een zaak die door de Grieks-Orthodoxe Kerk was aangespannen. Deze kerk verzette zich tegen de aankoop van drie percelen bij de Jaffapoort in de oude stad, door een groep radicale kolonisten. Deze Israëli’s willen via dergelijke aankopen Palestijnse bewoners verdrijven en de stad volledig in Israëlische handen brengen.

De kerken maken echter bezwaar, omdat zij dit streven zien als een ‘systematische ondermijning van de integriteit van de Heilige Stad, die christelijke pelgrimsroutes blokkeert en de christelijke presentie in de stad verzwakt’. ‘Dit bedreigt het vreedzame samenleven van dive..

