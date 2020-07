PThU zoekt vanwege tekort aan zalen kerken om college in te geven

In de anderhalvemetersamenleving is het een uitdaging studenten op een verantwoorde manier college te laten volgen. (beeld anp / Xtra Robin van Lonkhuijsen)

Amsterdam

De nood is hoog, stelt de universiteit. En het huren van extra ruimtes om alle studenten college te kunnen geven, is een kostbare zaak. ‘We hebben jullie hulp nodig, kunnen we elkaar in deze nood de hand toesteken?’ schrijft de PThU. Het gaat in eerste instantie om de periode tot en met januari 2021.

De zalen die de universiteit zelf in Amsterdam en Groningen heeft, kunnen geen plaats bieden aan groepen groter dan veertien mensen. En online college geven is op langere termijn onwenselijk, vertelt lid van het College van Bestuur Kees Boele: ‘Op de lange duur leidt dat niet voor al het onderwijs tot het gewenste resultaat. Juist een opleiding waarbij academische en persoonlijke vorming gebaat is bij interactie en ontmoeti..

