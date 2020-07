Baptistenkerk deelt gemeente in 35 groepen

In coronatijd is meer dan eens de vraag gesteld: moeten kerken niet in kleine groepen verder?

De Stadskerk in Groningen ging het experiment aan en deelde de gemeente in 35 groepen.

Groningen

In boerenschuren en schoolgebouwen, buurthuizen en zalencentra - leden van de grote baptistengemeente De Stadskerk in Groningen waren zondag op tal van plaatsen in en om de stad te vinden. De gemeente is groot - 2500 leden en honderden gasten - en is net als alle andere kerken de laatste maanden aangewezen op onlinediensten. Die situatie zorgde ervoor dat een al langer sluimerende vraag - moeten we als grote gemeente niet meer in geografische groepen doen? - weer actueel werd.

De leiding van de baptistengemeente pakte het rigoureus aan: de gemeente werd in 35 groepen - community's - van vijftig tot honderd personen verdeeld.

