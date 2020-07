Russisch-Orthodoxe Kerk zet corona-ontkenner en kloosterkraker uit priesterambt

Moskou

Sergiy, die het bestaan van het coronavirus ontkent, had gelovigen opgeroepen de kerkelijke autoriteiten niet te gehoorzamen. Hij werd tijdens zitting van de kerkelijke rechtbank in de Russische stad Yekaterinburg, waar hij zelf niet kwam opdagen, uit zijn ambt gezet. In april was hij al op non-actief gezet.

Sinds een maand bezet de priester, samen met gewapende oorlogsveteranen en andere medestanders, het vrouwenklooster van Sredneuralsk dat hij zelf enkele jaren geleden heeft gesticht. De abdis en de zusters hebben het klooster moeten verlaten en de populaire priester heeft gelovigen opgeroepen ‘het klooster te komen verdedigen tegen aanvallen’.

Het coronavirus bestaat volgens hem niet, en alle maatregelen tegen deze ‘pseudo-pandem..

