‘Haal boeddhabeelden uit nachtclubs’, vragen religieuze leiders

Concert in een nachtclub van de House of Blues Foundation in Anaheim (beeld Facebook / @TimoTunes)

Boston

De religieuze leiders richten zich in eerste instantie tot clubs van de Foundation Room in verschillende Amerikaanse steden als Chicago, Dallas, Cleveland, Boston, Las Vegas en New Orleans. Het gebruik van religieuze symbolen is ‘hoogst ongepast’, vindt de ad hoc-coalitie.

Hindoegoden als Shiva, Ganesha en Rama ‘zijn bedoeld om in tempels en heiligdommen aanbeden te worden, niet om losjes in nachtclubs te worden rondgestrooid om een drama-effect te bewerkstelligen’, zei Rajan Zed, vertegenwoordiger van een hindoe-organisatie en leider van de coalitie tegen persbureau AP.

Als reactie op de oproep heeft de nachtclubketen Live Nation, met hoofdkantoor in Beverly Hills, al ‘welgemeende excuses’ aangeboden en per direct beelden uit panden..

