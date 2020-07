Overspelige dominee definitief losgemaakt van Hervormde Gemeente in Veenendaal

Dominee Kees Stam (61) uit Veenendaal is vanwege een buitenechtelijke relatie definitief losgemaakt van de hervormde wijkgemeente Oude Kerk. Dat is zondag door de kerkenraad aan de gemeente bekendgemaakt.

De Oude Kerk in Veenendaal, waar dominee Kees Stam predikant was. (beeld google streetview)

Veenendaal

De dominee had een buitenechtelijke relatie met een getrouwde vrouw uit zijn gemeente, waaruit een zwangerschap is ontstaan. Direct nadat dit ruim een jaar geleden bekend werd, werd hij op non-actief gezet en diende de kerkenraad een klacht tegen de predikant in bij het classicaal college voor het opzicht van de classis Noord-Holland en Utrecht. Dat college oordeelde in het najaar van 2019 dat Stam zich schuldig heeft gemaakt aan ‘veronachtzaming van het ambt’. Op grond daarvan wordt hij ..

Deze uitspraak is definitief en er is geen beroep meer mogelijk. De kerkenraad beraadt zich op verdere stappen en wil een gemeenteavond beleggen. <

