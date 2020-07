Micha Zondag in het teken van moderne slavernij

Utrecht

Die dag staat de Micha Zondag gepland, een jaarlijkse themazondag die gekoppeld is aan Wereldarmoededag. Thema van de zondag is ‘Delen in vrijheid’. Micha Nederland heeft materiaal ontwikkeld waarmee kerken aan de slag kunnen gaan, zoals preekschetsen, liederen, gebeden en kinder- en tienerprogramma’s. Dit materiaal is gratis te downloaden via www.michazondag.nl. Wereldwijd doen duizenden kerken mee aan de Micha Zondag. <

