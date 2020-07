Blogs en bladen: bidden voor je bedrijf en pleidooi voor pijporgel

De gereformeerde traditie mist veel als ze zich beperkt tot het zingen van psalmen en een enkel gezang, zegt de christelijk-gereformeerde dominee Kees Droger in De Waarheidsvriend, het blad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. ‘Als wij ons beperken tot het zingen van de psalmen, zingen we alleen in de schaduwen over de Heere Jezus. Hoe waardevol dat ook is, het mag duidelijker, explicieter.’

Wat betreft de begeleiding van het zingen, voert Droger - zijn eigen hobby is orgelspelen - een stevig pleidooi voor het pijporgel. ‘Een band met ritme strijdt voor mij met de heiligheid van God. Ik vind dat het binnendragen van de wereld in de eredienst. Kijk, een keyboard, dwarsfluit en viool, oké, dat is wat anders. Maar een drumstel vind ik niet kunnen in een reformatorische dienst.’

Leven voor Gods aangezicht geldt ook voor je werk, zegt Wim Kater, directeur van CBMC in het christelijk-gereformeerde tijdschrift De Wekker. CBMC (Connecting Business & Marketplace with Christ) is een missionaire organisatie die zich richt op de werkvloer. Volgens Kater is winst niet het voornaamste doel van ee..

