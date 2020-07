BEAM Kerkdienst keert ook na zomer op televisie te zien

Hilversum

Dat werd zondag bekendgemaakt tijdens de voorlopig laatste dienst via YouTube. De diensten van de grootste jongerencommunity van Nederland vormen sinds maart een alternatief voor kerken die als gevolg van de coronamaatregelen de deuren moesten sluiten. Aanvankelijk zou het programma van presentator Joram Kaat, dat via internet en later ook via tv te zien was, afgelopen zondag stoppen.

De noodzaak voor het programma leek namelijk vervallen, nu kerken sinds 1 juli weer open zijn. Stoppen moest ook omdat het geld voor de niet begrote productie op was, liet eindredacteur Maarten Vermeulen zaterdag nog in deze krant weten. Wel werd al nagedacht over een vervolg. En dat komt nu ‘onverwacht snel’, meldt hij. V..

