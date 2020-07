De Livestream van de Opstandingskerk in Tilburg: De gebedspunten mag je appen

Naar de kerk gaan is door corona nog altijd lastig. Maar gelukkig zijn er veel zondagse livestreams. Kerken doen hiermee de laatste maanden veel nieuwe ervaringen op. Welke onlinevieringen kun je deze zomer bezoeken? Op zondag 28 juni stapten we virtueel binnen bij de protestantse Opstandingskerk in Tilburg, die uitzendt via coronaviering.nl.

Ondertitelde liederen en bijbelgedeelten, strak camerawerk, filmpjes die geen moment haperen en een predikant die overduidelijk camera-ervaring heeft. Nee, de protestantse Opstandingskerk in Tilburg is geen beginneling in de wereld van de kerkelijke livestreams. Sterker nog: deze gemeente besloot al over te schakelen van fysiek naar online voordat premier Rutte half maart bijeenkomsten met meer dan honderd mensen verbood. Dat leverde de gemeente veel media-aandacht op, met dominee Otto Grevink in de hoofdrol. Binnen no time had hij de website coronaviering.nl in de lucht, met daarbij de wens ‘Pasen te kunnen vieren in een volle kerk’. Dat bleek een misrekening; de dienst van vandaag is alweer de zestiende ‘coronaviering’, zoals ..

De Opst..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .