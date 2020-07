Seksueel misbruik en de systeemzwakten van een 'vrije groep'

Waarom besteden we vier pagina’s aan één geval van seksueel misbruik? Omdat alleen een nauwgezette reconstructie onthult welke systemische kansen misbruikdader V. kreeg in een los-kerkelijke omgeving.

Een voormalig reformatorisch milieu, evangelisch klinkende theologie, losse organisatorische verbanden (pagina 10-13). In die context blijkt het mogelijk dat de dader een pastorale positie kan herpakken, terwijl zijn slachtoffers verwaarloosd worden en op afstand van de kerk geraken. Negen jaar is heel lang geleden, vinden betrokkenen, en de strafrechter besloot in 2014 toch tot vrijspraak? Maar als we het rechtbankverslag citeren, r..





Vanwege haar strakke verbanden en hiërarchische structuur kan de Rooms-Katholieke K..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .