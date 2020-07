Hoe een man twee vrouwen misbruikte en gewoon weer oudste in een kerk kon worden

Twee jonge, kwetsbare vrouwen krijgen via Refoweb contact met een man die zich als pastoraal hulpverlener opstelt. De begeleiding die hij hun biedt, mondt uit in seksueel misbruik. Kerkleiders die zijn verhaal kennen, kijken weg.

‘Ik was gewaarschuwd voor loverboys die me bij het hek van het schoolplein zouden opwachten. Niet voor volwassen christelijke mannen die zich als hulpverlener voordoen.’

Hardinxveld-Giessendam

Vooraf bidt V. Hij vraagt God of hij mag doen wat hij van plan is. Dit is Gods wil, houdt hij haar voor. Het is hem niet om de seks te doen, zegt V. er tijdens de sessies steeds bij. Hij wil haar helpen.

Els mag niet aan anderen vertellen wat hij met haar doet, want niemand zou het volgens V. begrijpen. De man van Els en V.’s vrouw weten van niets. Els, die in haar jeugd door haar opa seksueel misbruikt werd, heeft moeite met intimiteit met haar man. V. vindt haar te onervaren en zegt daar wat aan te willen doen. De praktijklessen en het uitwisselen v..

