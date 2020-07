De (voorlopig) laatste EO BEAM-dienst: ‘Een mooie kans tot evangelisatie op de nationale televisie’

Na zeventien stressvolle weekenden is zondag de laatste BEAM Kerkdienst. De diensten waren populair tijdens de coronacrisis. ‘Voor het eerst in jaren beleefden we de zondagochtend als gezin.’

Hilversum

Het toeval wilde dat Maarten Vermeulen de befaamde persconferentie van 12 maart, waarin door premier Rutte verregaande maatregelen tegen het coronavirus werden aankondigd, samen keek met Joram Kaat. Vermeulen is eindredacteur van EO BEAM, de grootste christelijke jongerencommunity van Nederland, Kaat is het uithangbord van het merk.

Vermeulen: ‘Het werd niet met zoveel woorden gezegd, maar we wisten gelijk dat het voorlopig ook klaar was met kerkdiensten. Joram en ik keken elkaar aan en begonnen te appen en bellen. De persconferentie was donderdagmiddag, zondagochtend waren we live op YouTube met onze eerste dienst.’’

De volgende dag al, maandag, kreeg Vermeulen het verzoek of ze ook op tv, NPO 2, wilden uitzenden. ‘Daar hoefde we..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .