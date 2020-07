Met de focus op online diensten zetten kerken zichzelf op achterstand. ‘Kerken moeten gemeenteleven vereenvoudigen’

Den Haag, 7 juni 2020 - In de kerken komen zondag voor het eerst weer groepjes samen. Kerkdienst in de Remonstrantse kerk in Den Haag. Phil Nijhuis (beeld Phil Nijhuis)

Driebergen

Dat beschrijft een trendrapport over de toekomst van kerk en zending als gevolg van de huidige pandemie, dat de koepelorganisatie MissieNederland heeft opgesteld. Het rapport is geschreven door Marc van der Woude en meegelezen door zo’n vijftien leidinggevenden van kerken en missionaire organisaties.

‘Corona is het meest ontwrichtend voor centralistische en kerkdienstgebaseerde modellen van gemeente-zijn’, schrijft Van der Woude. In het begin van de pandemie was de betrokkenheid nog groot, ‘al snel zakten de kijkcijfers in en werd het lastiger om de aandacht vast te houden’.

Ook al worden de maatregelen versoepeld, gewone kerkdiensten laten nog lang op zich wachten. ‘Het is redelijk om er vanuit te gaan dat w..

