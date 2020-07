Advies: zingen tijdens de kerkdienst kan, als je kerk maar groot genoeg is

Zingen in de kerkdienst kan misschien toch - mits je over een groot kerkgebouw beschikt. Met de hele gemeente zingen is echter nog steeds niet verstandig. Een adviesgroep met deskundigen lanceert op 8 juli de website ‘Eerste hulp bij ventilatie’ waar gemeenten en parochies zelf kunnen kijken of hun gebouw geschikt is voor zang.

Zoetermeer

De expertgroep ‘Zingen in de kerk’ adviseerde eind mei nog om voorlopig helemaal niet te zingen. Diverse kerkgenootschappen namen dat advies over. In veruit de meeste kerken wordt daarom nog altijd niet gezongen.

Nu komt dezelfde adviesgroep, naar eigen zeggen ‘goed bekend met de kerkelijke praktijk in Nederland’, met een nieuw advies. Het is gebaseerd op verder onderzoek naar zingen in de kerk. Hierin maakt het onderscheid tussen kerkgebouwen op basis van grootte.

In een groot kerkgebouw (de precieze grootte is niet gespecificeerd) dat voldoende geventileerd is, kunnen de aanwezigen weer zingen. De kans op besmetting met corona is ‘zeer gering’.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .