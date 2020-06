Orthodoxe patriarch van Constantinopel tegen Hagia Sofia als moskee

Patriarch Bartholomeüs I van Constantinopel heeft zich dinsdag in een preek uitgesproken tegen plannen om van de Hagia Sophia in Istanboel weer een moskee te maken.

Istanboel

‘De Hagia Sophia behoort de gehele mensheid’, zei de in Istanboel zetelende ere-primaat van de Oosters-Orthodoxe Kerken. Het is ‘plaats en symbool van ontmoeting, solidariteit en begrip tussen christendom en islam’, zei hij over het gebouw dat eerst een millennium dienst deed als christelijke kerk, daarna vijf eeuwen als moskee en sinds 1934 een museum is. ‘Oost en West zijn er verenigd’, volgens de patriarch.

Als het weer een moskee zou worden, zoals de Turkse president Erdogan wil, zou het ‘miljoenen christenen over de gehele wereld tegen de islam doen keren’. Een besluit zal op 2 juli door de Turkse Hoge Raad worden genomen.

Onlangs lanceerde de Armeens-Apostolische patriarch van Constantinopel een plan..

