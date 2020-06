De annexatie door Israël van bezette Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever 'is direct in strijd met het internationaal recht'. 'We roepen de internationale gemeenschap dringend op onmiddellijk actie te ondernemen om deze unilaterale actie te adresseren.'

Genève

Dat stellen de Wereldraad van Kerken, de World Communion of Reformed Churches, de Lutherse Wereldfederatie en de Action by Churches Together Alliance. 'Vrede kan nooit unilateraal worden opgelegd of worden bereikt met geweld', stellen de vier kerkelijke koepelorganisaties in een gezamenlijke verklaring.

Israël wil vanaf 1 juli beginnen met de annexatie van grote delen van de Jordaanvallei en nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Deze Joodse nederzettingen zijn volgens internationaal recht illegaal.

Het 'oecumenisch statement', zoals de vier organisaties het noemen, stelt vast dat de voorgenomen annexatie tegen de internationale rechtsorde ingaat. Annexatie 'is strijdig met diverse international..

