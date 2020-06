Zondag vond de laatste kerkdienst plaats van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Alblasserdam. De gemeente, die nog zo’n vijftig leden telde, kampt met een teruglopend ledental en kan het ambt van ouderling niet meer vervullen. In november besloot de kerkenraad tijdens een vergadering met adviseurs van de classis tot opheffing van de gemeente. De gemeente in Alblasserdam ontstond in de jaren vijftig vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk van Papendrecht. In 1967 werd het een zelfstandige gemeente. Op het hoogtepunt telde de gemeente zo’n 140 leden. Het kerkgebouw in Alblasserdam, dat in de jaren zestig werd gekocht van de rooms-katholieke parochie, is overgedragen aan Stichting de Pion, die er ‘kerk-en-maatschappij..

