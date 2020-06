Eén centrum opgericht voor alle religiehistorici aan de Vrije Universiteit

Alle religiehistorici aan de Vrije Universiteit zijn vanaf 1 juli verbonden aan een en hetzelfde onderzoekscentrum: het HDC Centre for Religious History. Dit nieuwe centrum ontstaat uit de fusie van twee bestaande organen. Historicus Bart Wallet treedt aan als directeur.

Amsterdam

De twee fuserende centra zijn het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme na 1800 (HDC) en het Amsterdam Centre for Religious History. Het is volgens de betrokkenen een 'natuurlijke' voortzetting van een samenwerking die de laatste jaren is ontstaan. Bij het huidige HDC zijn, naast Wallet, ook historici als Christoph van den Belt en Wim Berkelaar betrokken.

Aan het Amsterdam Centre for Religious History zijn onder anderen Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis, en George Harinck, hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme betrokken. Harinck was tot 2017 directeur van het HDC.

Het centrum organiseert in 2020-2021 onder meer activiteiten in het kader van het Kuyperjaar. <

