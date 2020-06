In Memoriam James Dunn (1939 - 2020): De man die Paulus opnieuw las

James D.G. (‘Jimmy’) Dunn werd in 1939 geboren in het Engelse Birmingham als de jongste van vier jongens. Zijn vader overleed toen Dunn slechts tien maanden oud was. De familie verhuisde daarna naar Schotland, waar zijn moeder vandaan kwam. Dunn heeft zich daardoor altijd Schots gevoeld, en bleef altijd lid van de presbyteriaanse Church of Scotland.

Dunn studeerde theologie en economie, en werd in 1964 predikant. Internationaal bekend werd Dunn door zijn werk als hoogleraar theologie aan de universiteit van Durham (1982-2003).

Vooral de ‘nieuwe Paulusinterpretatie’ maakte van Dunn een veelbesproken theoloog. Samen met wetenschappers als Ed Sanders (1937) en Tom Wright (1948) begon Dunn vanaf de jaren zeventig de gangbare uitleg van Paulus ..

