Eerste vrouw beroepen als predikant binnen Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Hattem

Leene (1984), die vrijdag moeder is geworden, is predikant in de Nederduits Gereformeerde Kerk van Stellenbosch Wes in Zuid Afrika. In 2008 won de predikante een preekwedstrijd die mede was uitgeschreven door het Nederlands Dagblad.

Drie jaar geleden besloot de generale synode van de vrijgemaakt-gereformeerde kerken dat ook vrouwen predikant, ouderling en diaken binnen het kerkverband kunnen worden. De bezwaren die daartegen werden ingebracht, zijn nog in behandeling.

