Met Psalm 117 viert Wycliffe het 50-jarig jubileum

Wycliffe Bijbelvertalers vierde zaterdagavond digitaal het vijftigjarig bestaan, met de lancering van Project 2025.

Driebergen

Vanuit heel de wereld keken de veldwerkers van Wycliffe Bijbelvertalers zaterdagavond mee naar de digitale jubileumviering, die via een livestream werd uitgezonden. Ze zwaaiden even, sommigen brachten de felicitaties over. Vanuit Botswana, Papoea-Nieuw-Guinea, West-Afrika.

Een uur lang loodste spreker Wim Hoddenbagh, een neef van de vroegere Wycliffe-directeur Hans Hoddenbagh, die met zijn vrouw Diet nog steeds actief is in Franstalig Afrika, de ruim drieduizend kijkers door het programma.

Veelzeggend was zijn korte meditatie, over de kortste Psalm die er is, 117, in het midden van de Bijbel. Een die het werk van het..

