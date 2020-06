‘Ongeacht ras of huidskleur is elk mens beelddrager Gods’, schrijft gepensioneerd schoolbestuurder Cees Dubbeld in De Wachter Sions, het weekblad van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Maar het protest tegen discriminatie in ons land is wat hem betreft 'op zijn zachtst gezegd' overtrokken. ‘Als er één land is waar in de loop der jaren gewerkt is aan een klimaat van tolerantie tegenover minderheden, is het Nederland wel. Een tolerantie die soms ook lijkt doorgeschoten.’ Het neerhalen en bekladden van standbeelden vindt Dubbeld tekenend voor het 'diepe verval' van ons land. ‘De onbesuisde afbraak roept het beeld op van een sloper die de laatste hand legt aan de afbr..

