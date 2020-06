Iedere christen is eigenlijk een migrant

‘Dat we verschillen betekent niet dat we verschillend zijn.’

Utrecht

Wie in de Bijbel zoekt naar voorbeelden van migratie kan zich beter afvragen wie níét een tijd als vluchteling of migrant door het leven ging. Abraham, Jozef, later ook z’n broers en zijn vader Jacob. En Mozes, Ruth, Elia. Vele eeuwen later Jezus zelf, en na Hem gelijk de vroege kerk, de eerste christenen werden namelijk vervolgd en raakten verspreid.

