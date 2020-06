Beelden in anglicaanse kathedraal op houdbaarheid onderzocht

Londen

‘Sommigen zullen moeten verdwijnen’, zei Welby tegenover BBC-radio. ‘We zullen heel zorgvuldig onderzoeken en kijken of ze er allemaal wel thuishoren’. Tegelijkertijd moeten deze ‘monumenten in hun context bekeken worden’, zei het hoofd van de wereldwijde Anglicaanse Kerk, die wees op het gigantische aantal monumenten en beelden in de kathedraal.

Van het verleden moet volgens Welby geleerd worden ‘opdat we het in de toekomst niet herhalen’. Gerechtigheid is bovendien een noodzakelijke voorwaarde voor vergeving, zei Welby op de vraag of mensen de zonden van de mensen die zijn afgebeeld moeten vergeven, in plaats van deze neer te halen.

‘Dit is wat mensen doen in tijden zoals de onze’, zei Welby, verwijzend naar de beelden..

