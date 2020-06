EO stapt uit The Passion en wil iets nieuws

Na tien jaar neemt de Evangelische Omroep afscheid van The Passion. Volgens de EO was er uiteindelijk te weinig ruimte voor vernieuwing en innovatie om verder te gaan. Betrokken partijen zoals KRO-NCRV en de Protestantse Kerk in Nederland zijn teleurgesteld, maar respecteren het besluit.

Hilversum

Gemiddeld trok de uitzending van The Passion elke keer drie miljoen kijkers en voor de EO zelf was de voorstelling ieder jaar weer een hoogtepunt.

Het was volgens directeur Arjan Lock dan ook geen eenvoudige afweging om eruit te stappen. ‘We zijn met The Passion begonnen om de betekenis van Pasen onder de aandacht te brengen, maar we denken dat de tijd is aangebroken voor een nieuwe, innovatieve wending. Het was geen gemakkelijke beslissing.’

De woordvoerder van de Evangelische Omroep geeft te kennen dat er te weinig ruimte voor innovatie en vernieuwing is in het format van de moderne vertelling van het lijdensverhaal en de opstanding van Jezus.

‘The Passion is gewoon The Passion. Het is een f..

meebewegen

Paul de V..

