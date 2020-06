Koert van Bekkum hoogleraar Oude Testament in Leuven

Oudtestamenticus Koert van Bekkum wordt per 1 oktober hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven.

Leuven

Hij is op dit moment in Leuven al universitair hoofddocent en voorzitter van de vakgroep Oude Testament. Daarnaast is hij universitair hoofddocent aan de Theologische Universiteit Kampen en predikant binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) met een bijzondere opdracht voor theologisch onderwijs en onderzoek.

Van Bekkum studeerde theologie in Kampen en promoveerde in 2010 cum laude op onderzoek naar het bijbelboek Jozua.Voor zijn benoeming tot docent werkte hij tien jaar als adjunct-hoofdredacteur bij het Nederlands Dagblad.

Volgens decaan Andreas Beck van de Evangelische Theologische Faculteit heeft Van Bekkum ‘een indrukwekkend parcours’ ..

