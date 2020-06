Meer vrouwen dan mannen tot priester gewijd in Anglicaanse Kerk van Engeland

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er in de Anglicaanse Church of England meer vrouwen dan mannen tot priester gewijd. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2019.

Londen

Vrouwelijke priesters zijn er in de kerk sinds 1994, vrouwelijke bisschoppen sinds 2015. In 2019 bedroegen zij 51 procent van het totaal aantal van 570 gewijde priesters. Het totaal aantal vrouwelijke priesters bedraagt inmiddels 32 procent.

Het is de verwachting dat deze trend doorzet, want 54 procent van de huidige priesters in opleiding is inmiddels ook vrouw. Opvallend is wel dat van beginnende priesterstudenten onder de veertig jaar de mannen in de meerderheid zijn, terwijl de vrouwen de meerderheid vormen bij de studenten boven de veertig. De in 2019 tot diaken gewijde mannen - een opstap naar het priesterschap - waren gemiddeld 43 jaar, de gewijde vrouwen gemiddeld 50 jaar.

Wel blijkt uit het jaarverslag dat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .