Icoon zwarte Madonna in Breda, monument voor Poolse bevrijders, beklad met ‘BLM’

De icoon van de zwarte Madonna is een belangrijk symbool voor het zeer katholieke Polen. Toen de lhbt-beweging haar een regenboog-aureool gaf, leidde dat tot ophef. (beeld the Frame on the Picture Shows a Likeness of the Black Madonna of Czestochowa, a Revered Icon of the Virgin Mary Located in the Devout Catholic Country's Jasna Gora Monastery. wojtek Radwanski / afp)