Afstand houden is geen doen, en dus geen hadj

Mekka

Een ‘zeer beperkt’ aantal gelovigen is eind juli welkom in Mekka, liet het ministerie van Hadj deze week weten: alleen mensen die in Saudi-Arabië wonen en die jonger zijn dan 65 jaar, kunnen dit jaar deelnemen aan de rituelen die elke moslim tenminste één keer in zijn leven moet uitvoeren. De rest zal een jaar moeten wachten.

teleurstelling

De teleurstelling onder gelovigen is groot, want het is een reis waar vaak jarenlang naartoe wordt geleefd. Maar ook voor Saudi-Arabië is het een strop. De hadj en de umrah (dat is de pelgrimage naar Mekka en Medina in de rest van het jaar) leveren het land elk jaar zo’n 10,5 miljard euro op. De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman vindt dat het koninkr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .