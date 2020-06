Einde in zicht voor bijbelvertaalwerk

Voor de talen die zijn overgebleven, moet een behoorlijke inspanning worden geleverd omdat ze liggen in moeilijke of gesloten landen. ‘Dat betekent dat er nog pittige projecten wachten’, zegt Bram van Grootheest. (beeld NIEK STAM +3165429131 #Sony1)

‘Er zijn bijbelvertalers vluchteling geworden om in een vluchtelingenkamp de Bijbel te vertalen.’





Overberg

Bram van Grootheest (54), sinds 2007 directeur van de organisatie, gaat er bij hem thuis aan de keukentafel, in Overberg, eens goed voor zitten. ‘We moeten nog ruim tweeduizend vertaalprojecten beginnen. De internationale doelstelling om in 2025 met alle projecten begonnen te zijn redden we niet, of er moet een groot wonder gebeuren. Maar het gaat wel snel nu.’

Die hogere snelheid is het gevolg van betere internationale samenwerking en meer technische mogelijkheden. Door automatisering is het makkelijker verwante talen sneller gelijk op te vertalen. Van Grootheest: ‘In het huidige tempo wordt het 2033 dat ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .