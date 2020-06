Pioniersplek Spangen eerste ‘kerngemeente’

Rotterdam

De kerkelijke pioniersplek Geloven in Spangen is de eerste zogenoemde ‘kerngemeente’ binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat betekent dat deze Rotterdamse kerkplek zelfstandig verder mag van de ‘moederkerk’ waar zij tot nu toe onder viel, zonder aan de regels te hoeven voldoen die gelden voor reguliere gemeenten. Vooral op het gebied van financiën en de ambten gelden minder zware eisen. Zo moet een gewone protestantse gemeente minimaal zeven ambtsdragers hebben, en is voor een kerngemeente drie ambtsdragers voldoende. Ook mogen in kerngemeenten ambtsdragers die geen predikant zijn doop en avondmaal bedienen.

zie ook pagina 7

