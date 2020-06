Pioniersplek in Spangen staat nu op eigen benen

Geloven in Spangen heeft de primeur binnen de Protestantse Kerk in Nederland: het is de eerste pioniersplek die zelfstandig verdergaat als zogenoemde ‘kerngemeente’.

Rotterdam

Begin deze eeuw was er geen enkele kerk meer open in de Rotterdamse achterstandswijk Spangen. Vanuit een protestantse gemeente in de buurt, de Pelgrimvaderskerk, begon ruim vijftien jaar geleden - met steun van zendingsorganisatie IZB - het project Geloven in Spangen. Daaruit ontstond een geloofsgemeenschap die aansluit bij wat de bewoners in deze wijk zoeken.

Nu is Geloven in Spangen de eerste pioniersplek die, los van de kerk van waaruit zij voortkomt, verder gaat als ‘kerngemeente’: een zelfstandige gemeente binnen de Protestantse Kerk, die niet aan alle regels hoeft te voldoen die voor gewone protestantse gemeenten gelden. ‘Een lightversie van kerk zijn’, noemt pionier/buurtpastor Nico van Splunter het..

