Russisch-orthodox nu legergroen

De hamvraag is: wat gebeurt er met de foute iconen die niet zijn te zien?

Kubinka

De grandioze opening was gepland op 9 mei, bevrijdingsdag in Rusland. Maar ook hier gooide het coronavirus roet in het eten. Er was een kleinschalige wijding, eerst van de klokken, daarna van de kerk, vorige week zondag. Maar volgens de website Atlasobscura en andere bronnen gaat het gebouw vandaag pas echt open. Ook deze datum zou passend zijn. Op 22 juni 1941 begon nazi-Duitsland Operatie Barbarossa, de grootste militaire onderneming in de geschiedenis, tegen de Sovjet-Unie.

Het is niet zomaar een kerk. In het Russisch is de naam Hoofdkathedraal van de Russische Gewapende Krachten ‘Wederopstanding van Christus’. De getallen alleen al staan bol va..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .