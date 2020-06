De zwarte George Floyd kwam op maandag 25 mei door politiegeweld om het leven. Het daaruit voortvloeiende debat over racisme is nog maar net begonnen. Dat geldt ook voor de kerkelijke pers. Hieronder drie uitzonderingen.

In het Gezamenlijk Zondagsblad voor de Protestantse Gemeenten in Drenthe, Overijssel en Flevoland laat dominee Foekje Dijk uit Dalfsen niets aan duidelijkheid te wensen over. 'Ook onze protestantse geloofsgemeenschappen zouden zich heel duidelijk moeten roeren in deze protestbeweging. Vooral vanwege de boter op ons theologische hoofd: ooit werd er met de Bijbel in de hand verklaard dat de vloek van Cham zou rusten op de zwarte wereldbevolking. Een goddeloze misstand zonder weerga!'

racisme: de beelden moeten vallen

