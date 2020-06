Geld moet rollen, vindt unanieme PKN-synode

Het vrij beschikbare financiële vermogen van lokale protestantse gemeenten, naar schatting minimaal één miljard euro, moet aangewend worden om via projecten en activiteiten te investeren in kerk en samenleving.

Doorn - Leeuwarden

Die 'indringende oproep' deed de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland vrijdagavond na enkele uren intensief vergaderen over een geruchtmakend onderzoek dat eerder deze maand de aandacht trok.

Uit het onderzoek bleek dat ondanks grote onderlinge verschillen veel plaatselijke kerken geld en vermogen over hebben dat ze niet nodig hebben om te kunnen voortbestaan. Dat is onwenselijk, stelde scriba René de Reuver bij aanvang van de bespreking. Hij onderkende dat het ongemakkelijk is hierover te spreken.

'Twee dingen zitten ons in de weg', zei hij. De houding van zuinig-zijn, waarmee hele generaties groot zijn geworden, hijzelf ook.

